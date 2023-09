L’Union africaine membre du G20: les responsables africains affichent leur satisfaction - adakar.com

L'Union africaine membre du G20: les responsables africains affichent leur satisfaction Publié le dimanche 10 septembre 2023 | RFI

La question était évoquée depuis plusieurs années, c’est désormais chose faite. Le G20, réuni en sommet à new Delhi, a accueilli officiellement dans ses rangs l'Union africaine (UA) qui regroupe les 55 Etats du continent, totalisant trois mille milliards de dollars de PIB. Un signal fort pour l’Afrique et une victoire diplomatique pour l'Inde, hôte cette année du sommet, qui s'affiche comme leader des pays du Sud. Une entrée qui a fait réagir les dirigeants du continent.



Si l’Afrique du Sud était déjà représentée au G20, comme unique Etat africain, ça n’a pas empêché son président de saluer l’entrée de l’Union africaine. Et Cyril Ramaphosa de souligner le besoin d’une « coopération multilatérale pour lutter contre l'insécurité alimentaire et énergétique ».