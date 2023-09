Présidentielle 2024: Abdoulaye Diouf Sarr appelle à se mobiliser pour la victoire du candidat Amadou Bâ - adakar.com

© Autre presse par DR

Abdoulaye Diouf Sarr en compagnie de Amadou Bâ, candidat de Benno Bokk Yaakar

L’ancien ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr adresse des félicitations à l’endroit du Premier ministre Amadou Bâ, désigné candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar pour l’élection présidentielle du 25 février 2024.



Le président de la République a, en effet, annoncé, après de larges concertations ponctuées par une réunion des leaders de la coalition Benno Bokk Yaakar, son choix porté sur Amadou Bâ pour représenter la mouvance présidentielle au scrutin présidentiel.



Candidat à la candidature et rival de Amadou Bâ, Abdoulaye Diouf Sarr n’a été retenu à l’issue des concertations. Il invoque désormais la discipline de parti pour se plier à la décision des instances de Benno Bokk Yaakar, avec à leur tête, le président de la coalition.



"Je réaffirme mon attachement à la discipline de parti et renouvelle ma loyauté au Président de la République. J’adhère totalement au choix qu’il a porté sur le Premier Ministre Amadou Ba que je félicite au passage. J’exhorte tous les militants et sympathisants à se dresser comme un seul homme derrière notre candidat pour une éclatante victoire au soir du 25 février 2024", a indiqué Abdoulaye Diouf Sarr après l’annonce du choix d’Amadou Bâ.



Cette réaction d’acceptation du choix de Amadou Bâ n’a pas été celle du ministre de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire. Aly Ngouille Ndiaye a annoncé sa démission du gouvernement dans la foulée de l’officialisation de la désignation du Premier ministre Amadou Bâ comme candidat de la majorité Benno Bokk Yaakaar.