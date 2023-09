Conséquence du choix de Amadou Ba comme candidat: Aly Ngouille Ndiaye démissionne de son poste de ministre et de Benno Bokk Yakaar - adakar.com

Conséquence du choix de Amadou Ba comme candidat: Aly Ngouille Ndiaye démissionne de son poste de ministre et de Benno Bokk Yakaar Publié le samedi 9 septembre 2023

© Autre presse par DR

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye

Aly Ngouille Ndiaye annonce sa démission de son poste de ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire et de la grande coalition de la majorité Benno Bokk Yakaar.



C'est la première conséquence de la désignation de Amadou Ba comme candidat de Benno Bokk Yakaar (BBY) pour la présidentielle de février 2024.



Quelques minutes après l'officialisation du choix porté sur le Premier ministre Amadou Ba, Aly Ngouille, qui avait fait prévaloir sa candidature à la candidature, annonce ne pas être en accord avec le choix du président Macky Sall.



La conséquence immédiate est la démission de Aly Ngouille Ndiaye du gouvernement et de la coalition présidentielle.



Sur l'éventualité de sa candidature à la présidentielle du 25 février 2024, Aly Ngouille Ndiaye ne se prononce pas pour le moment et préfère donner rendez-vous dans les prochains jours.



La désignation du Premier ministre Amadou Ba comme candidat de Benno Bokk Yakaar a été officialisée, ce samedi 9 septembre 2023, à l'issue d'une rencontre des leaders de Benno Bokk Yakaar sous la présidence de Macky Sall, chef de la coalition.



Outré Amadou Ba, Mahamad Boun Abdallah Dionne, Abdoulaye Diouf Sarr, Abdoulaye Daouda Diallo, entres autres, ou encore Aly Ngouille Ndiaye avaient fait acte de candidature.



Makhtar C.