Société 'Make noise' : l'appel du F24 pour contourner les interdictions de marche Publié le samedi 9 septembre 2023

`Make noise` : l`appel du F24 pour contourner les interdictions de marche

Le "Make noise" (faire du bruit) de Ali Bongo (président déchu du Gabon) fait des émules au Sénégal. En conférence de presse, les leaders du F24, dont le rassemblement de ce vendredi a été interdit, annoncent un concept de vacarme illuminé ce dimanche 10 septembre de 21 h à 22 h pour se faire entendre par le gouvernement en place.



Après l’interdiction de leur manifestation prévue ce vendredi par le préfet de Dakar, la Plateforme F24 annonce une nouvelle forme de résistance qui consiste à faire du bruit pour dire non à l’injustice et à la dictature. « Pour contribuer à la préservation de la paix, au triomphe de la vérité et la justice dans notre pays, F24 invite les citoyens sans exception jeunes et moins jeunes, hommes et femmes à Dakar dans la banlieue et dans la campagne à se mobilier comme un seul homme ce dimanche 10 septembre de 21 heures à 22 heures pour se faire entendre par le gouvernement de Macky Sall », a annoncé Fatou Blondin Diop, membre de la Plateforme F24.