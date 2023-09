Match Amical: Ismaïla Sarr forfait pour la rencontre - adakar.com

Match Amical: Ismaïla Sarr forfait pour la rencontre
Publié le samedi 9 septembre 2023

L’attaquant de l’Olympique de Marseille, est déclaré forfait sur blessure ce samedi 09 septembre pour la prochaine rencontre prévu contre l’Algérie mardi prochain, a-t-on appris de Foot Mercato.



L’ailier virevoltant de l’Olympique de Marseille va donc rentrer en France plus tôt que prévu, pour étudier la gravité de sa blessure, lui qui est arrivée récemment au club phocéen et constitue une pièce importante pour le projet du club.



C’est aussi une mauvaise nouvelle pour son sélectionneur, Aliou Cissé, qui ne pourra pas compter sur l’ancien ailier de Watford face aux Fennecs et devrait le remplacer aussitôt pour un effectif complet.



