News Afrique Article Afrique Nouveau Bilan du Séisme au Maroc : 820 Morts et 672 Blessés Publié le samedi 9 septembre 2023 | aDakar.com

Le séisme en Turquie à fait plusieurs milliers de morts

Les autorités marocaines ont publié un nouveau bilan provisoire suite au séisme survenu la nuit dernière, faisant état de 820 morts et 672 blessés. Plus tôt dans la matinée, le ministère marocain de l'Intérieur avait publié deux bilans successifs, rapportant respectivement 296 et 632 décès. Les secours sont mobilisés pour aider les victimes et évaluer les dégâts dans les zones touchées par cette catastrophe naturelle. Les efforts de secours se poursuivent pour venir en aide aux personnes affectées par ce tragique événement.



