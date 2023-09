G20: l’Union africaine est désormais membre à part entière de l’organisation - adakar.com

G20: l'Union africaine est désormais membre à part entière de l'organisation Publié le samedi 9 septembre 2023 | RFI

L’Union africaine est officiellement membre à part entière du G20. C'est la première décision prise lors du sommet du G20, qui s’est ouvert ce samedi matin à New Delhi, sous présidence indienne, et en présence d’une centaine de chefs d’états et d’organisations internationales.



avec notre envoyée spéciale, Dominique Baillard, et notre correspondant, Sébastien Farcis



La question était évoquée depuis plusieurs années, elle est actée dès le début de ce sommet par la présidence indienne, à l’unanimité des membres du G20.



« J’invite le président de l’Union Africaine à prendre son siège comme membre permanent de l’Union africaine ». Et Narendra Modi de serrer fortement dans ses bras le président de l’organisation et dirigeant comorien, Azali Assoumani.