Le président sénégalais exprime ses condoléances au Maroc après le séisme - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Le président sénégalais exprime ses condoléances au Maroc après le séisme Publié le samedi 9 septembre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Macky Sall à Saint-Pétersbourg

Tweet

Le président du Sénégal, Macky Sall, a exprimé sa compassion face au séisme dévastateur qui a frappé le Maroc vendredi. Dans un message sur les réseaux sociaux, le président Sall a déclaré : "J'adresse mes condoléances attristées à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain ami et frère suite au tremblement de terre qui a endeuillé le Maroc. Paix à l'âme des victimes et prompt rétablissement aux blessés."



Cette déclaration témoigne de la solidarité entre les deux nations africaines en ces moments difficiles.



HKB