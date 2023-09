Le Sénégal espère accueillir la Coupe d’Afrique des nations en 2027 - adakar.com

News Sport Article Sport Le Sénégal espère accueillir la Coupe d’Afrique des nations en 2027 Publié le samedi 9 septembre 2023 | aDakar.com

Coupe d`Afrique des Nations

Le Sénégal, champion en titre de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), attend avec impatience la décision concernant le pays hôte de la CAN 2027. Cette annonce sera faite lors de la réunion du Comité Exécutif de la Confédération africaine de football (Caf) prévue pour le 27 septembre au Caire, en Égypte.



Le Sénégal a déposé sa candidature en mai dernier pour accueillir cette prestigieuse compétition. Pour évaluer la capacité du pays à organiser l'événement, une délégation de la Caf a effectué une mission d'inspection en juillet. Cette mission avait pour objectif d'évaluer les infrastructures sportives, hôtelières, aéroportuaires et hospitalières du pays.



Le Sénégal est en compétition avec l'Algérie, le Botswana, l'Égypte, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie pour l'organisation de la CAN 2027. La décision qui sera prise en septembre déterminera le futur pays hôte de ce tournoi de football majeur en Afrique.

