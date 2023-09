Le capitaine Traoré admiratif de Thomas Sankara : « Nous menons les mêmes combats » - adakar.com

Le capitaine Traoré admiratif de Thomas Sankara : « Nous menons les mêmes combats » Publié le samedi 9 septembre 2023

Le capitaine Ibrahim Traoré ne cache pas son admiration pour Thomas Sankara. Même si les deux hommes n’ont pas vécu à la même époque, le président de la transition burkinabé a un faible pour la politique menée par ce héros du panafricanisme. Il s’est déjà approprié plusieurs de ses idées, mais aussi son célèbre slogan « La patrie ou la mort, nous vaincrons ».



Dans une récente interview accordée à la Radio Télévision Burkina (RTB), le capitaine Traoré a indiqué que ce slogan n’est pas vain, surtout par les temps qui courent. Et effectivement, les soldats de l’armée burkinabé, y compris lui, sont prêts à donner leur vie pour le pays, pour la liberté.



Thomas Sankara aussi s’inscrivait dans cette logique, souligne-t-il, même si à l’époque, le terrorisme ne s’était pas encore invité au Burkina Faso.

« Il a mené une lutte en faveur des peuples opprimés »



« Le camarade président Thomas Sankara a mené une lutte pour la liberté. Une lutte en faveur des peuples opprimés et de l’Afrique. Oui, nous menons les mêmes combats. Plusieurs idées déjà développées par le capitaine Thomas Sankara sont d’actualité aujourd’hui. Vous savez que sous la révolution, le Burkina mangeait à sa faim. On exportait le haricot, la pomme de terre, les céréales. L’armée se portait très bien et était bien équipée. Comment pouvez-vous comprendre que quelques années après lui, il y a la faim ? Il (Sankara) a mené des combats justes pour le Burkina, pour l’Afrique et un peu partout dans le monde. Oui, pour tout ce qui est positif, nous prenons le bon exemple et nous essayons de l’adapter à notre époque », a déclaré le président de la transition burkinabé.



Le capitaine compte bien mettre en œuvre la politique de son illustre prédécesseur, en ce qui concerne l’autosuffisance alimentaire.