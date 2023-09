La Plateforme F24 Appelle à une Manifestation de Bruit Contre l’Injustice au Sénégal dimanche prochain - adakar.com

La Plateforme F24 Appelle à une Manifestation de Bruit Contre l'Injustice au Sénégal dimanche prochain
Publié le vendredi 8 septembre 2023

Des centaines de manifestants à Bignona après la mort de Mamadou Korka Diallo

Bignona, le 27 mars 2023 - Des centaines de personnes ont manifesté contre l`usage de moyens létaux lors de manifestations pacifiques à Bignona. Tweet

La Plateforme F24 a annoncé une nouvelle forme de résistance prévue dimanche 10 septembre, après avoir reçu interdiction de rassembler à la place de la Nation pour manifester, par le gouverneur de Dakar, indique Press Afrik.

Le mouvement invite les sénégalais à sortir massivement et faire du bruit pour protester contre l'injustice et la dictature au Sénégal, en utilisant tous les moyens disponibles, tels que des casseroles, des sifflets, des tam-tams, et même en illuminant leurs téléphones portables.



La membre de la Plateforme F24, Fatou Blondin Diop, a invité tous les citoyens, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, à se mobiliser ce dimanche 10 septembre de 21 heures à 22 heures pour se faire entendre par le gouvernement de Macky Sall.



Cette nouvelle action vise à réclamer une démocratie réelle au Sénégal et exprimer leur colère contre l'injustice, l'arbitraire, la violence, la terreur, la vie chère et la mauvaise gouvernance.

Par ailleurs, La Plateforme F24 informe privilégier les manifestations pacifiques et la désobéissance civile jusqu'à nouvel ordre, tout en exigeant la libération de Ousmane Sonko et des 1000 détenus politiques.



H.B