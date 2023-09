Niger – Gerard Araud, ancien représentant permanent de la France à l’ONU: « Ce n’est pas à la France d’être le Zorro des démocraties » - adakar.com

News Afrique Article Afrique Niger – Gerard Araud, ancien représentant permanent de la France à l’ONU: « Ce n’est pas à la France d’être le Zorro des démocraties » Publié le vendredi 8 septembre 2023 | actucameroun.com

© Autre presse par DR

Gerard Araud, ancien diplomate français

C’est une voix respectée dans le monde de la diplomatie qui plaide pour que la France n’ait plus à jouer de son influence sur la façon dont les pays africains, notamment en Afrique de l’Ouest, gèrent leurs pays, leur destinée.



L’ancien ambassadeur et ancien représentant permanent de la France auprès des Nations unies à New York, Gerard Araud, analyse, sur France Info, les difficultés que rencontre la diplomatie française actuellement en Afrique francophone, où des putschs sont notés.



« Le coup d’État au Gabon ne se prétend pas anti-français. Mais, dans la région du Sahel, c’est un fort sentiment anti-français », a analysé Gerard Araud.



Soulignant que la France est devenue « le bouc-émissaire d’une crise plus profonde », le diplomate française justifie cette situation par une présence militaire française qui est de moins en moins acceptée.