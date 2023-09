Boxe/Qualifications Paris 2024 : le Sénégal vise le maximum de places - adakar.com

La boxe

Le Sénégal, pays hôte, du tournoi de qualification de boxe de la zone Afrique pour les Jeux olympiques de Paris 2024 (9-15 septembre), souhaite décrocher le maximum de places, a soutenu le président de la Commission juridique et disciplinaire de la fédération sénégalaise de Boxe, Youssoupha Sy.



‘’Notre objectif, cette fois-ci, c’est de décrocher le plus de qualifiés ou au moins en avoir un qui sera qualifié pour Paris 2024’’, a-t-il dit lors d’une conférence de presse au Dakar Arena à Diamniadio.



»Les meilleurs boxeurs ont été sélectionnés et suivis de manière rigoureuse par nos techniciens. Depuis presque une année, nous nous préparerons à cet évènement. Nous avons mis tous les atouts de nos côtés pour avoir des qualifiés », a-t-il ajouté.



Quelque 250 boxeurs provenant de 43 pays africains sont attendus à Dakar pour prendre part au tournoi de boxe qualificatif aux JO de Paris 2024.



‘’Les boxeurs auront les derniers équipements de pointe. Nous mettrons en place deux rings de compétition aux normes olympiques avec les mêmes exigences que Paris 2024’’, a dit le représentant des athlètes sénégalais au Comité national olympique et sportif sénégalais, Balla Dièye.



Le Sénégal prend part à la compétition avec 13 boxeurs dont six chez les filles dans 13 catégories. Ces athlètes ont participé aux derniers Championnats d’Afrique de boxe 2023 à Yaoundé (28 juillet – 5 août).



Balla Dièye a expliqué que chez les garçons, ‘’il y a sept catégories et le vainqueur médaillé d’or dans chaque catégorie est qualifié directement pour les Jeux de Paris 2024’’.



Chez les filles, a-t-il poursuivi, les deux premières de chaque catégorie se qualifient sauf pour celle des moins de 75 kg où seule la médaillée d’or décroche le ticket qualificatif.



Voici la liste complète des boxeurs sénégalais du tournoi.



Chez les hommes : Alphonse Mendy (71 kg), Abdou Rakhmane Ndiaye (57 kg), Pape Mamadou Sow (51 kg), Souleymane Diallo (63,5 kg), Seydina Mouhamed Konaté (80 kg), Karamba Kébé (92 kg), Moustapha Diop (92 kg).



Chez les filles : Dieynaba Diallo (50 kg), Maïmouna Ndong (54 kg), Mariétou Diallo (57 kg), Sagar Sy (60 kg), Awa Cheikh Mbaye (66 kg), Ndeye Seynabou Ndiaye (75 kg).



