Au Sénégal, le chanteur Youssou Ndour prend ses distances avec le pouvoir

Au Sénégal, le chanteur Youssou Ndour prend ses distances avec le pouvoir Publié le vendredi 8 septembre 2023 | LeMonde.fr



Cérémonie d`inauguration de l`unité industrielle d`imprimerie et de Packaging de Youssou Ndour “Impack & Safa Group“

Dakar, le 29 octobre 2022 - Le président de la République, Macky Sall a procédé, vendredi, à l`inauguration de l`unité industrielle d`imprimerie et de Packaging de Youssou Ndour dénommée "Impack & Safa Group" située à Diamniadio.

L’artiste a démissionné de son poste de ministre-conseiller auprès de Macky Sall et a quitté la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar. Sera-t-il candidat à l’élection de 2024 ?



Youssou Ndour nourrit-il une ambition présidentielle ? A la surprise générale, jeudi 7 septembre, le chanteur sénégalais, roi du mbalax, la musique la plus populaire du pays, a démissionné de ses fonctions de ministre-conseiller auprès du chef de l’Etat, Macky Sall, et quitté la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yaakaar (BBY). Le communiqué de Fekkee Ma Ci Boole (« je suis là donc j’en fais partie », en wolof), son mouvement politique créé en 2010, ne donne pas de raison à cette rupture. Et ne dit pas non plus si l’artiste de 63 ans sera candidat à la présidentielle de février 2024, un scrutin plus ouvert que jamais.

Homme d’affaires influent et patron du Groupe Futurs Médias, Youssou Ndour a fait ses premières armes en politique en janvier 2012, lors des mobilisations contre le troisième mandat de l’ancien président Abdoulaye Wade. A l’époque, il participe aux rassemblements et est blessé à la jambe. Une mésaventure qui ne l’empêchera pas de présenter sa candidature, finalement retoquée par le Conseil constitutionnel par manque de signatures de soutien. Au lendemain du premier tour, le chanteur décide – comme le reste de l’opposition – de soutenir Macky Sall. Il bat campagne pour lui à travers le Sénégal, jouant de sa popularité.

C’est le début d’un long compagnonnage politique entre les deux hommes. En avril 2012, Youssou Ndour est nommé ministre de la culture et du tourisme – puis seulement du tourisme. Lors d’un remaniement gouvernemental en septembre 2013, il perd son portefeuille mais décroche la casquette de ministre-conseiller auprès du président Macky Sall. Un titre qu’il conservera pendant dix ans.