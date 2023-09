Sadio Mané sur l’équipe B du Sénégal envoyée au Rwanda : « Franchement, je suis très content » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Sadio Mané sur l’équipe B du Sénégal envoyée au Rwanda : « Franchement, je suis très content » Publié le vendredi 8 septembre 2023 | senenews.com

© Autre presse par DR

Sadio Mané au Bayern Munich

Tweet

Pour éviter un voyage éreintant au Rwanda pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN ce samedi et jouer face à l’Algérie mardi prochain, les dirigeants sénégalais ont décidé d’envoyer l’équipe B au Rwanda et garder les stars pour le choc face aux Fennecs. Une initiative qui plait beaucoup au leader de l’équipe sénégalaise, Sadio Mané.



En conférence de presse hier, le joueur qui est très performant avec Al-Nassr a envoyé tout son soutien à la jeune révèle de l’équipe du Sénégal face au Rwanda.



« Le fait d’avoir une autre équipe qui représente le Sénégal au Rwanda est une bonne chose. J’en ai parlé avec le président de la Fédération (Augustin Senghor) quand il m’a expliqué le contexte. Franchement, je suis très content. On est tous derrière eux parce qu’ils ont de la qualité”, a déclaré Sadio Mané.



Face au Rwanda, le Sénégal ne joue rien puisque les Lions sont déjà qualifiés et assurés de terminer premier. Plusieurs joueurs vont donc profiter de cette rencontre pour disputer leur premier matche avec les A.