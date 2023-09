Marché central de Kaolack/ Non paiement des abonnements: les commerçants lèvent leur mot d’ordre... - adakar.com

Marché central de Kaolack/ Non paiement des abonnements: les commerçants lèvent leur mot d'ordre...
Publié le vendredi 8 septembre 2023 | dakaractu.com

Au marché central de Kaolack, les commerçants ont décidé de lever leur mot d'ordre de boycott du paiement des abonnements. En effet, depuis le 1er août dernier, ils avaient à l'unanimité entamé une campagne de non paiement des abonnements à la municipalité de Kaolack.



Leur plateforme revendicative était articulée autour des points suivants: le nettoyage du marché, le curage des canaux, la sécurité, la réhabilitation de l'installation électrique et le désencombrement.



D'après eux, la municipalité de Kaolack aurait démarré le curage des canaux et le désencombrement au sein du marché.

C'est la raison pour laquelle, ils ont décidé de lâcher du lest en attendant de constater l'évolution des travaux. Toutefois, ils ont déclaré n'ayant pas dit leur dernier mot et que la prochaine étape de la lutte risque d'être très corsée, vu que le mot d'ordre de boycott pourrait durer au moins 3 mois, si jamais tous les 5 points ne sont pas pris en compte...