Le préfet de Dakar interdit la manifestation projetée par le F24 ce vendredi à la Place de la Nation Publié le vendredi 8 septembre 2023

Mor Talla Tine, Préfet de Dakar

Le préfet du département de Dakar, Mor Talla Tine a interdit la manifestation projetée et appelée par la Plateforme des forces vives du Sénégal (F24).



La notification de l'interdiction du rassemblement annoncée à la Place de la Nation, ce vendredi 8 septembre 2023 à 15 heures, a été envoyée aux initiateurs et le motif de l'interdiction précisée.



L'autorité administrative a invoqué, comme c'est le cas depuis quelques semaines, des risques de troubles à l'ordre public ou encore l'entrave à la libre circulation des personnes et des biens.



"Est interdit le rassemblement projeté le vendredi 08 septembre 2023, de 15 heures à 19 heures, à la Place de la Nation, par Messieurs Samba Loum, Latyr Ndoye et Papa Diallo Sylla, au nom d’une structure dénommée « MOUVEMENT Y EN A MARRE », pour les motifs ci-après : risques de troubles à l'ordre public ; entrave à la libre circulation des personnes et des biens", a indiqué le préfet de Dakar dans l'article premier de son arrêté.



L'article Nº2 précise que le “Commissaire central de Dakar est chargé de l’exécution du présent arrêté“.



Cette interdiction de rassemblement est la énième qui frappe des appels à manifester lancés par des organisations politiques de l'opposition ou de la société civile.



Makhtar C.