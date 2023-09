Khalifa Sall Investi Candidat de la LD Debout pour la Présidentielle de 2024 au Sénégal - adakar.com

Une délégation du Secrétariat Exécutif National de la LD Debout a rencontré Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, le mercredi 6 septembre 2023. Lors de cette rencontre, Khalifa Sall a été informé qu'il avait été investi candidat de la LD Debout pour l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024.



Les discussions lors de cette réunion ont porté sur divers aspects de la situation nationale, y compris les questions politiques, économiques et sociales. La délégation a exposé les propositions de base du bureau politique de la LD Debout, qui sont basées sur les conclusions des Assises Nationales. Ces propositions visent à mettre en place des réformes institutionnelles, politiques, économiques et sociales pour l'avenir du Sénégal.



Khalifa Ababacar Sall a exprimé son honneur d'avoir été choisi démocratiquement comme candidat de la LD Debout et a souligné le rôle essentiel joué par ce parti dans l'histoire politique du Sénégal en faveur de la démocratie et de la justice sociale.



Les propositions seront discutées en collaboration avec toutes les parties prenantes de la plate-forme, afin de définir les modalités pour l'avenir politique du Sénégal.