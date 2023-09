Sénégal: Youssou N’dour quitte la coalition au pouvoir - adakar.com

Sénégal: Youssou N'dour quitte la coalition au pouvoir Publié le vendredi 8 septembre 2023 | RFI

Sénégal: le roi du mbalax Youssou N`Dour va sortir un nouvel album

Au Sénégal, Youssou N’Dour, le célèbre chanteur et patron du groupe de presse Futur Médias (GFM), a démissionné de son poste de ministre-conseiller du président de la République, Macky Sall, et a quitté la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar



Au-delà d’un artiste international et d’un homme d’affaires aguerri, Youssou N’Dour est aussi un influent homme politique. Proche du président Macky Sall et après « onze années de compagnonnage », il a pourtant décidé de démissionner de ses fonctions de ministre-conseiller et de membre de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar.