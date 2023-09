NitDoff et Karim Xurum Xax : Les rappeurs reçus par le ministre de la justice… - adakar.com

Publié le vendredi 8 septembre 2023 | Senego

© aDakar.com par SB

Une forte délégation de rappeurs, conduite par Awadi, Duggy Tee, Xuman, Fou Malade, Matador entre autres, a été reçue, ce mercredi 6 septembre 2023, par le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall. Cette rencontre entre le garde des sceaux et les ténors du hip-hop sénégalais entre dans le cadre d’une médiation pour la libération des rappeurs Nitdoff, Karim Xurum Xax et des autres détenus politiques.



D’après Seneweb, la médiation entreprise par les rappeurs serait en bonne voie et pourrait même très bientôt porter ses fruits.