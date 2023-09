Présidentielle 2024 : Khalifa Sall investi candidat de la « LD DEBOUT » - adakar.com

Une délégation du Secrétariat Exécutif National de la LD Debout, en application des décisions issues de la session du Bureau Politique tenue le 19 aout 2023 à Rufisque, a rencontré, le mercredi 6 septembre 2023 à son siège, une délégation de la Plate-forme Taxawu Senegaal.



Les échanges ont permis de faire le tour des questions relatives à la situation nationale, aux plans politique, économique et social. Relativement à l’élection présidentielle du 25 février 2024, la délégation du Secrétariat Exécutif National a informé le Président Khalifa Ababacar Sall qu’il a été investi candidat de la LD Debout par le Bureau Politique, instance habilitée.

Aussi, la délégation lui a exposé les propositions de base du bureau politique, ayant pour socle les conclusions des Assises Nationales, et axées notamment sur les réformes institutionnelles, politiques, économiques et sociales nécessaires à l’ouverture de nouvelles perspectives pour le Sénégal.



Pour sa part, le président Khalifa Ababacar Sall s’est honoré de cette décision démocratique et a rappelé le rôle décisif que la LD a toujours joué dans tous les combats politiques de l’histoire du Sénégal pour le renforcement de la démocratie et de la justice sociale. Il a également pris bonne note des propositions faites et qui seront discutées suivant des modalités à définir d’un commun accord avec toutes les parties prenantes de la plate-forme.



Enfin, les deux délégations se sont félicitées de la qualité des échanges, facilités notamment par le partage des valeurs et principes de gauche. Ces derniers vont sans nul doute contribuer à la mise en place d’une alliance stratégique conquérante et victorieuse pour une véritable alternative de progrès au Sénégal.