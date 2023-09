Afrique : Les États-Unis annoncent 30 millions USD pour renforcer la sécurité alimentaire - adakar.com

Afrique : Les États-Unis annoncent 30 millions USD pour renforcer la sécurité alimentaire Publié le jeudi 7 septembre 2023

© aDakar.com par MC

Sommet de la Francophonie: Dakar fait peau neuve

Dakar, le 27 Novembre 2014: A quelques jours du début du XVe Sommet de la Francophonie, la ville de Dakar, la capitale du Sénégal, a totalement changé de visage. Tweet

Lors du 2ème jour du Sommet africain sur le climat à Nairobi, l'émissaire américain pour le climat, John Kerry, a annoncé que les États-Unis fourniront 30 millions de dollars supplémentaires (environ 18,3 milliards FCFA) pour des efforts de sécurité alimentaire résistants au climat dans toute l'Afrique. Cette annonce s'inscrit dans le cadre du programme PREPARE (Plan d'urgence pour l'adaptation et la résilience), une initiative du président Biden pour lutter contre le changement climatique.



Le programme PREPARE vise à renforcer la résilience des communautés face aux impacts du changement climatique et à accélérer les efforts d'adaptation. Cette nouvelle enveloppe fournie par les États-Unis aidera à accélérer les efforts en la matière.



10 millions de dollars seront affectés à la Facilité de financement et de transfert de technologie pour la résilience climatique et l'adaptation, afin d'étendre les technologies favorisant l'adaptation. Ensuite, 20 millions de dollars seront dédiés à l'Initiative d'adaptation de l'Afrique pour l'accélérateur de sécurité alimentaire. Il s'agit d'un programme phare du continent visant à mobiliser 25 milliards de dollars d'investissements d'ici à 2025 pour l'adaptation au climat dans les domaines de la sécurité alimentaire, des infrastructures résilientes, des emplois verts et de la finance climatique.



Pour rappel, le Sommet africain sur le climat de Nairobi vise notamment à attirer des financements internationaux au profit des projets à fort impact environnemental sur le continent africain.