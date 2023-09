Youssou Ndour démissionne de son poste de ministre conseiller - adakar.com

Youssou Ndour démissionne de son poste de ministre conseiller Publié le jeudi 7 septembre 2023

© aDakar.com par PMD

Cérémonie d`inauguration de l`unité industrielle d`imprimerie et de Packaging de Youssou Ndour “Impack & Safa Group“

Dakar, le 29 octobre 2022 - Le président de la République, Macky Sall a procédé, vendredi, à l`inauguration de l`unité industrielle d`imprimerie et de Packaging de Youssou Ndour dénommée “Impack & Safa Group“ située à Diamniadio. Tweet

L’artiste a repris sa liberté. Sa liberté d’action (s) politique(s). Selon les informations recueillies par Les Echos, Youssou Ndour a décidé depuis quelques jours de démissionner de son poste de ministre conseiller auprès du président de la République, Macky Sall, rapporte Les Echos.



Un poste que le patron du Groupe Futurs Médias (GFM) occupait depuis qu’il a quitté le gouvernement, précisément le ministère du Tourisme et des Loisirs (29 octobre 2012 – 2 septembre 2013), après un premier passage au ministère de la Culture et du Tourisme. Une décision que le chanteur à la réputation planétaire aurait acté par une lettre de démission adressée à Macky Sall, selon des indiscrétions issues du Palais de la République.



Dans la foulée de sa démission du poste de ministre conseiller, Youssou Ndour aurait aussi décidé de s’émanciper de Benno Bokk Yakaar, la coalition de la majorité présidentielle. Ce départ de Youssou Ndour de la coalition Benno tout comme du Palais ne résulterait pas d’un quelconque malentendu entre l’artiste et le Président Macky Sall.



«Les relations entre les deux hommes sont au beau fixe, confie-t-on aux Echos. Youssou Ndour et Macky Sall se sont vus, ont longuement discuté et se sont compris. Un entretien qui s’est déroulé dans d’excellentes conditions. Le président et patron de Benno n’a point pris ombrage de la double décision de Youssou Ndour.»



Ces 2 décisions de Youssou Ndour – démission du poste de ministre conseiller et émancipation de Benno Bokk Yakaar – sont un tournant fort du compagnonnage politique de près de 12 ans entre le président de la République et le leader du mouvement «Fekké Ma Ci Boolé». Pendant plus d’une décennie, Youssou Ndour a été d’une «loyauté sans faille» à l’endroit du président Macky Sall. Trop souvent au détriment de son métier et de ses affaires.



En raison de la situation socio-politique, l’artiste a mis en veilleuse ce qu’il aime, le fait vivre et le passionne le plus : la musique. L’«engagement personnel» de l’homme d’affaires auprès de Macky Sall a aussi impacté son business, notamment son groupe de presse GFM, l’exposant à des risques inconsidérés. Youssou Ndour a été pris à partie, calomnié, traîné dans la boue, accusé de tous les péchés d’Israël. Souvent, sans raison fondée. Son groupe de presse a aussi été attaqué, ses journalistes ciblés. Mais cela ne l’a jamais fait flancher dans son cheminement personnel au sein de la majorité présidentielle. Au contraire, You a tenu à être loyal, à être fidèle jusqu’au bout à sa parole donnée depuis 2011.



Sa liberté d’action(s) politique (s) recouvrée, Youssou Ndour serait aujourd’hui tourné vers la remobilisation de ses troupes de Fekké Ma Ci Boolé. En vue des échéances politiques futures, l’artiste s’emploierait désormais à redynamiser et à massifier son mouvement politique qu’il avait quelque peu mis en veilleuse, sans doute pour ne pas gêner – ne serait-ce qu’un tout petit peu- son allié de président de la République. Ce serait désormais son chantier le plus imminent.



En attendant de se déterminer à propos la présidentielle de février prochain ? Youssou Ndour sera-t-il candidat à la succession de Macky Sall ? Contacté par Les Echos, l’entourage du patron du Super Etoile et PCA de GFM n’a pas souhaité nous parler. Mais «une prise de parole politique» de Youssou Ndour n’est pas à exclure dans les jours à venir.