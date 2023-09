Leader de Geum Sa bopp réclame une augmentation du budget alloué à Touba - adakar.com

Leader de Geum Sa bopp

Le leader de la coalition Geum Sa bopp a exprimé son souhait de voir le gouvernement augmenter l’enveloppe budgétaire destinée à Touba. Lors de la cérémonie officielle du grand Magal de Touba, il a affirmé, selon un communiqué rapporté par Walf-groupe.com, que Touba méritait une part plus significative du budget de l’État. Actuellement, cette ville ne reçoit que 1% du budget national.



Il a également fait référence au budget de 560 milliards de l’Etat, en précisant que si l’on soustrait les 400 milliards alloués à l’autoroute Ila Touba, cela signifie que l’Etat n’a injecté que 160 milliards à Touba. Ce montant équivaut à environ 13 milliards par mois pour la ville religieuse.



Bougane Gueye Dany, qui assistait à la cérémonie en tant que talibé, s’est réjoui d’avoir été bien placé aux côtés de personnalités telles que Serigne Abo Mbacké et Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké. Il a également commenté le discours du Khalife, soulignant que le pardon est une «valeur divine» et qu’un grand homme doit pardonner quand il est au-dessus de tout.



Ensuite, Bougane a abordé la question financière du Magal, en notant qu’il y avait plus de 5 millions de pèlerins. Il a comparé cela à la Mecque, où un ministre est en charge de la gestion. Selon lui, Touba, en tant que «ville la plus peuplée du Sénégal», est un acteur majeur de l’économie du pays après Dakar. «A ce titre, elle mérite plus que 1 % du budget national», a-t-il conclu.



Enfin, Bougane a formulé des vœux pour la longévité et la santé de Serigne Mountakha Mbacké, tout en soulignant la nécessité d’une révision du budget alloué à Touba pour refléter son importance économique et culturelle.



