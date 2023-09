SENEGAL-AFRIQUE-FOOTBALL / CAN 2023 : l’équipe A’ du Sénégal rejoint le Rwanda, cet après-midi - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport SENEGAL-AFRIQUE-FOOTBALL / CAN 2023 : l’équipe A’ du Sénégal rejoint le Rwanda, cet après-midi Publié le mercredi 6 septembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

SENEGAL-AFRIQUE-FOOTBALL-ELIMINATOIRES / CAN 2023/Rwanda-Sénégal : la FSF invitée à respecter son engagement de tenir le match à Huye

Tweet

L’équipe nationale A’ du Sénégal va quitter Dakar à 16 h 30 pour se rendre à Kigali, où elle jouera la sixième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023, contre le Rwanda, samedi prochain à 19 h 00 GMT, a-t-on appris de la Fédération sénégalaise de football.



Pour la dernière journée des éliminatoires de la prochaine CAN prévue en 2024 en Côte d’Ivoire, le Sénégal a fait appel à 31 joueurs n’ayant jamais joué en équipe nationale senior.



Cet effectif réduit à 24 joueurs va rencontrer l’équipe rwandaise à Huye, dans le sud du Rwanda.



L’équipe du Sénégal sera conduite par les entraîneurs Malick Daff et Pape Bouna Thiaw.



Elle est constituée de joueurs de l’équipe nationale des moins de 20 ans et de footballeurs de l’équipe nationale locale.



Le recours à de nouveaux joueurs pour constituer l’effectif de l’équipe nationale A du Sénégal censée jouer contre le Rwanda est ‘’un choix technique’’ et une ‘’opportunité’’ pour le football local, a soutenu, le directeur technique national du football, Mayacine Mar.



Il a commenté cette décision en prenant part à la publication, par le sélectionneur national, Aliou Cissé, de la liste des 25 joueurs sélectionnés pour le match amical international prévu entre le Sénégal à l’Algérie, mardi prochain, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.



Malick Daff et Pape Bouna Thiaw estiment que le match sera difficile. Ils assurent que l’équipe est prête, sur les plans tactique et mental, et est déterminée à ramener du Rwanda un résultat positif.



Le Rwanda et le Sénégal partagent la poule L des éliminatoires de la CAN 2024 avec le Bénin et le Mozambique.



Les Lions du Sénégal, leaders du groupe avec 13 points, ont obtenu la qualification dès la quatrième journée des éliminatoires.



Les Rwandais, derniers de la poule avec deux points, ont été éliminés.



Le Mozambique (7 points), deuxième, et le Bénin (5 points), troisième, vont se disputer le seul ticket de qualification restant, lors de cette dernière journée.



Quatorze autres pays se sont également qualifiés pour la phase finale de la CAN prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire : Algérie, Afrique du Sud, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Égypte, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Mali, Maroc, Nigeria, Tunisie et Zambie.



Vingt-quatre équipes participeront à la CAN.



Les neuf équipes devant compléter la liste seront connues à la fin de la dernière journée des éliminatoires, début septembre.



Seize pays se disputent les places restantes : Angola, Bénin, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Gambie, Ghana, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Ouganda, République démocratique du Congo, Soudan et Tanzanie.



Le tirage au sort en vue de la constitution des poules de la CAN aura lieu le 12 octobre.