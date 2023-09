Ouverture de la réunion ordinaire du CPM: le discours du Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Ouverture de la réunion ordinaire du CPM: le discours du Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou Publié le mercredi 6 septembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par PMD

Ouverture de la première réunion du Comité de politique monétaire de la BCEAO au titre de l`année 2023

Dakar, le 1er mars 2023 - La première réunion du Comité de politique monétaire de la Banque Centrale des États de l`Afrique de l`Ouest (BCEAO), au titre de l`année 2023, s`est ouverte, ce mercredi 1er mars 2023, au siège de l`institution d`émission, à Dakar. Jean-Claude Kassi Brou, Gouverneur de la BCEAO Tweet

Messieurs les membres du Comité de Politique Monétaire de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest,

Mesdames, Messieurs,



Je vous souhaite la cordiale bienvenue à cette troisième session ordinaire du Comité de Politique Monétaire au titre de l'année 2023.



Je voudrais avant tout propos rendre un hommage appuyé à Monsieur José BIAI, ancien membre représentant la Guinée-Bissau qui n’est plus de ce monde. Il a contribué de manière significative aux travaux de notre Comité et ses apports lors de nos délibérations ont été hautement appréciés. Je salue sa rigueur professionnelle et l’ardeur avec laquelle il s’est engagé au service de l’idéal communautaire.



Qu’il repose en paix. Je vous invite à observer une minute de silence en sa mémoire. (Temps de silence..... Je vous remercie)



Je souhaiterais maintenant adresser nos hommages à Messieurs Moussa TOURE et Maina Boukar MOUSSA respectivement représentant du Sénégal et membre intuitu personae qui ont démissionné du CPM pour convenance personnelle après plusieurs années de dévouement au service de notre organe.



En votre nom à tous et en mon nom propre je voudrais leur traduire les remerciements du CPM pour leur apport fort apprécié aux travaux de notre Comité. Je leur souhaite plein succès dans leur activités professionnelles.





Je voudrais ensuite vous présenter trois nouveaux membres qui font leur entrée au sein de notre Comité. Il s’agit de Monsieur Jereminas Antonio da CRUZ PEREIRA, représentant de la Guinée-Bissau, de Monsieur Abdoulaye SOUMANA et de Monsieur Cheikh Tidiane DIOP qui remplacent respectivement Monsieur Maina Boukar MOUSSA et Monsieur Moussa TOURE. Malheureusement au vu de la situation prévalant au Niger, M. SOUMANA n’est pas présent à cette rencontre.



Au regard de leur parcours respectifs et de la grande expérience dont ils jouissent, il ne fait aucun doute qu’ils apporteront une contribution enrichissante à nos réflexions.



M’adressant plus particulièrement à vous, je voudrais, chers nouveaux membres, au nom de vos devanciers, et en mon nom propre, vous souhaiter la bienvenue au Comité de Politique Monétaire et vous adresser nos vives félicitations. Votre expertise sur les questions d’ordre économique, financier et monétaire et votre grande expérience vous ont valu la confiance des Autorités de l’Union. Je ne doute pas que vous mettrez vos talents et votre compétence au service de l’idéal communautaire.



Je me réjouis de la présence de Monsieur Sidiki TRAORE, représentant la République du Mali, suite à la levée de la suspension par les plus hautes autorités de l’Union.



Messieurs les membres du CPM



Durant le deuxième trimestre 2023, l'activité économique mondiale a progressé à un rythme moins soutenu, dans un contexte marqué par la poursuite du resserrement des politiques monétaires pour lutter contre une inflation qui reste encore élevée.



Au sein de l’UEMOA, l’activité économique demeure soutenue avec un taux de croissance estimé à 5,7% au deuxième trimestre 2023. La bonne tenue de l’activité dans l’ensemble des secteurs laisse augurer une croissance robuste projetée à 5,6% pour l’année 2023, après 5,9% en 2022.



L’inflation dans l’Union a continué à baisser, à la faveur de la hausse de la production de céréales et de la baisse des prix des produits énergétiques et alimentaires importés. Cette orientation est aussi portée par les actions des Etats pour lutter contre le coût de la vie ainsi que les effets des mesures de politique monétaire prises par la Banque Centrale. Le taux d’inflation s’est situé à 4,0% sur le deuxième trimestre de 2023 après 5,8% le trimestre précédent. En juillet 2023, la progression des prix à la consommation est ressortie à 3,4%, se rapprochant davantage de la cible de la Banque Centrale.



Au niveau du financement des économies, les crédits accordés par le système bancaire au secteur privé et aux Etats s’inscrivent toujours dans une tendance haussière.





Toutefois, les ressources mobilisées par les Etats auprès des partenaires techniques et financiers sont en forte baisse dans un contexte de déficits budgétaires toujours élevés, induisant de fortes pressions sur le marché financier régional et sur les comptes extérieurs de l’Union.

Messieurs les membres du Comité de Politique Monétaire,



Au cours de la présente session, nous aurons à examiner, en décision, le Rapport sur la politique monétaire dans l'UMOA. Ce Rapport élaboré par les Services de la BCEAO donne la synthèse de l'évolution récente de l'environnement international et interne ainsi que les perspectives. Il met un accent particulier sur les risques qui entourent les perspectives à court et moyen termes d’inflation, de croissance et de compte extérieurs et formule en conséquence des propositions de mesures de politique monétaire.



D’autres points, inscrits en information, pourraient en fonction des questions qu’ils suscitent faire l’objet de présentation.



Messieurs les membres du Comité de Politique Monétaire,



Sur la base du point qui m'a été fait, le quorum est atteint et nous pouvons valablement délibérer.

C'est sur ces quelques mots que je souhaite ouvrir notre session.



Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre attention.