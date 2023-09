Football-Inter: Révélation imminente des nommés pour le Ballon d’Or 2023 - adakar.com

Football-Inter: Révélation imminente des nommés pour le Ballon d'Or 2023 Publié le mercredi 6 septembre 2023

Ballon d'Or africain

La liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2023 sera dévoilée ce mercredi, marquant le début de la course à la récompense individuelle la plus prestigieuse du football. Le Ballon d'Or sera remis le 30 octobre prochain à Paris, et plusieurs stars du football sont attendues pour concourir à cette distinction.



Parmi les grands favoris pour le Ballon d'Or de cette année, on compte Lionel Messi, qui a remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine et le championnat de France avec le PSG. Erling Haaland, qui a été un acteur clé du triplé de Manchester City avec la Ligue des champions, la Premier League et la FA Cup, est également en lice. Kylian Mbappé, finaliste de la Coupe du Monde et champion de Ligue 1, est un autre prétendant sérieux. Il est à noter que Kevin De Bruyne, le meneur de jeu de Manchester City, pourrait créer la surprise.



Chez les femmes, Aitana Bonmati est largement favorite pour le Ballon d'Or Féminin, grâce à son sacre en Coupe du Monde féminine avec l'Espagne et à son titre en Ligue des champions avec le FC Barcelone.



L'annonce des 30 nommés pour le Ballon d'Or se déroulera de 18h30 à 21h sur la chaîne de télévision française l'Équipe.

