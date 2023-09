Sénégal: au Grand Magal, le chef de la confrérie mouride livre un discours très politique - adakar.com

Au Sénégal, le Grand Magal a pris fin mardi 5 septembre. Ce gigantesque événement religieux, qui a réuni plus de 5 millions de fidèles dans la ville de Touba, commémore le départ en exil au Gabon du fondateur du mouridisme, une confrérie soufie. Pour l'occasion, le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, l'une des plus importantes figures religieuses du Sénégal, a prononcé un discours aux tonalités très politiques.



Pour le chercheur Cheikh Guèye, spécialiste du mouridisme, à six mois d'une présidentielle tendue, le khalife a envoyé des messages au pouvoir tout comme à l'opposition, aucun mot n'était innocent : « Ce n’est pas un hasard si d’abord le thème de cette allocution concerne la paix et la cohésion nationale.