Sénégal : Dakar va abriter la première édition de « This is Africa digital » du 15 au 17 septembre 2023
Publié le mercredi 6 septembre 2023 | digitalbusiness.africa

Le rendez-vous est pris. Pour les férus du digital, entrepreneurs, investisseurs et partenaires, ce sera du 15 au 17 septembre 2023. Période à laquelle se tiendra la première édition du « This is Africa digital ». Une tribune dédiée à l’industrie numérique et qui vise à explorer les opportunités offertes par la digitalisation du continent africain. « This Is Africa Digital » à donc pour vocation de mettre en lumière des projets innovants et des start-ups prometteuses qui contribuent à la digitalisation du continent, ont fait valoir les organisateurs.



C’est le Monument de la Renaissance africaine à Dakar qui va abriter l’événement. Selon le communiqué des organisateurs, « cette première édition de « This is Africa digital » promet d’être un événement incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à la vie numérique de l’Afrique. Les participants auront l’occasion de découvrir les tendances émergentes, d’échanger avec des experts lors d’ateliers interactifs pour stimuler la créativité et l’innovation ».



Plusieurs activités devraient meublées cet événement, notamment des conférences- débats, des sessions Networking qui permettront aux participants de développer leur réseau, d’échanger des idées et de trouver des opportunités de collaboration, selon la même source. Des pitchs de start-ups sont également prévus pour l’occasion. Ils offriraient selon le communiqué dds organisateurs, une vitrine aux entrepreneurs pour présenter leurs idées et leurs solutions novatrices.



Par Jean Materne Zambo