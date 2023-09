Météo / Un vent pouvant dépasser 40km/h prévu à Dakar, sur la Petite Côte et en Casamance - adakar.com

Météo / Un vent pouvant dépasser 40km/h prévu à Dakar, sur la Petite Côte et en Casamance Publié le mercredi 6 septembre 2023

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce qu’un vent de secteur sud pouvant dépasser 40 km/h va balayer la Casamance, la Petite Côte et Dakar ce mercredi entre 9 heures et 21 heures.



Dans un bulletin météorologique spécial (BMS), elle précise qu’il s’agit d’une alerte de niveau jaune, qui impose une très grande vigilance en raison des risques d’accident en mer.



