Arraisonnements de pirogues transportant des candidats à l`immigration clandestine

Dakar, le 5 septembre 2023 - Les unités de la Marine sénégalaise ont arraisonné plusieurs pirogues avec des centaines de candidats à l`immigration clandestine. Tweet

Les départs de bateaux de candidats à l’immigration clandestine ne cessent de se multiplier depuis les côtes sénégalaises. Entre dimanche et lundi,la Marine sénégalaise a procédé à l’arraisonnement de quatre pirogues avec plus de 400 passagers qui prenaient la direction des côtes espagnoles.



La Marine nationale continue également un travail acharné de surveillance qui porte ses fruits. En effet, le mardi 5 septembre 2023,le Patrouilleur de haute mer Le Walo a arraisonné à 200 kilomètres au large de nos côtes,deux pirogues transportant au total 242 candidats à l’émigration irrégulière.



Aussi, dans la soirée du dimanche 3 septembre 2023,des unités de la Marine nationale ont arraisonné deux pirogues transportant au total 176 candidats à l’émigration irrégulière.



Les candidats à l’immigration clandestine qui ont été interceptés ont été acheminés à la Base navale Amiral Faye Gassama. Au total, ce sont 418 candidats à l’immigration clandestine qui ont été interceptés par les unités de la Marine sénégalaise. Ils seront par la suite remis aux services compétents de l’État.





Makhtar C.