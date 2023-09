Libération des détenus politiques et organisation d’élections libres et inclusives: le F24 appelle à un rassemblement le 8 septembre 2023 - adakar.com

Libération des détenus politiques et organisation d'élections libres et inclusives: le F24 appelle à un rassemblement le 8 septembre 2023
Publié le mardi 5 septembre 2023

© aDakar.com

Mobilisation de la Plateforme des forces vives de la Nation (F24)

Dakar, le 12 mai 2023 - La Plateforme des Forces vives de la Nation (F24) a mobilisé, ce vendredi, à la Place de la Nation, contre la candidature probable du président Macky Sall à l`élection présidentielle du 25 février 2024.

La Plateforme des Forces Vives de la Nation F24, regroupant des partis d'opposition et plusieurs organisations de la Société civile sénégalaise, appelle à un rassemblement le 8 septembre 2023, à 15 heures à la Place de la Nation à Dakar.



La manifestation publique annoncée vise un double objectif. Il s'agit d'abord de la libération des détenus politiques et ensuite l'organisation d'élections libres, inclusives et transparentes.



Plusieurs autres manifestations annoncées au même par la même organisation ou des formations politiques d'opposition avaient été interdites, il y a quelques semaines par les autorités administratives du département de Dakar.



La réussite d'une telle initiative lancée par la plateforme des Forces vives devra alors d'abord passer l'obstacle de l'interdiction administrative. Pour l'essentiel, le préfet du département de Dakar fonde les arrêtés portant interdiction des manifestations appelées par l'opposition par le risque de trouble à l'ordre publique ou encore l'entrave à la libre circulation des personnes et des biens.



Makhtar C.