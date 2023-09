Emprisonnement de Sonko : Serigne Abdou Mbacké sollicite « le dépassement et le pardon » de Macky - adakar.com

Emprisonnement de Sonko : Serigne Abdou Mbacké sollicite « le dépassement et le pardon » de Macky Publié le mardi 5 septembre 2023

Visite de Serigne Abdou Mbacké Darou Mousty chez Ousmane Sonko

Dakar, le 10 février 2021 - Le religieux Serigne Abdou Mbacké Darou Mousty a rendu visite à Ousmane Sonko à sa résidence sise à la cité Keur Gorgui, à Dakar.

Emprisonnement de Sonko : Serigne Abdou Mbacké sollicite « le dépassement et le pardon » de Macky Sall

Mouhamed DIOUF

4 sept. 2023 à 21:24





« J’invite Monsieur le Président de la République à avoir l’esprit de dépassement, de pardon et de se hisser au dessus de la mêlée en ouvrant ses portes à Ousmane SONKO », déclare Serigne Abdou Mbacke. A l’occasion du grand Magal de Touba, le marabout du leader de Pastef adresse une lettre ouverte au chef de l’Etat, pour la libération des détenus dits politiques.



Assalamou Aleykoum, après avoir renouvelé mon allégeance à Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké , en ce jour qui célèbre son départ pour l’exil de notre vénéré grand-père et Guide , il me plaît comme chaque année de rendre grâce à Dieu le Miséricordieux et l’Omnipotent. Je profite de cette occasion pour rappeler à mes disciples, proches et tous ceux qui se reconnaissent à travers les enseignements et œuvres de Serigne Touba, de continuer faire siens les préceptes édictés. Car, à travers Serigne Touba, Allah nous a gratifiés de tels bienfaits qu’aucune richesse terrestre ne saurait nous détourner de la voie salvatrice. Également, une occasion pour moi de présenter mes condoléances les plus sincères à toutes les victimes des manifestations politiques, aux victimes des chavirements de pirogues à la recherche de vieux plus cléments et d’un avenir radieux.



Le Magal de cette année coïncide malheureusement avec les douloureux évènements qu’ont connu le SÉNÉGAL et qui a conduit à la mort de certains, à l’arrestation de plusieurs centaines de sénégalais se réclamant du parti Pastef. Parmi ceux-là qui pour certains, croupissent en prison depuis plus de 6 mois et moins pour d’autres, y figure des figures emblématiques de l’espace politique et public comme Abdou Karim Gueye Xrum Xrac, Cheikh Omar Diagne, Ibrahima GUEYE “Naye Lère”, Bassirou Diomaye FAYE, Falla Fleur, Adji Ndao, Bilal Diatta, Ousmane SONKO, etc… Ces emprisonnements sont la suite du climat politique délétère des derniers mois et la lutte pour la succession du président Macky SALL qui a, au nom de l’intérêt supérieur du Sénégal, décidé de ne pas briguer un troisième mandat synonyme de graves crises dans plusieurs pays proches du notre. Comme tous les Sénégalais épris de paix, je lui rends grâce d’avoir sauvé le Sénégal de lendemains incertains. Cela s’est confirmé également à Touba lors de la visite du président Macky SALL accordée à Serigne Mountakha Mbacké le khalife général des Mourides quelques jours avant la célébration du Magal. Dans son discours, le dernier en tant que Président de la République, Macky SALL a fait preuve de grandeur et de dépassement, confirmant devant le Sage de Darou Miname sa décision irréversible de transmettre le pouvoir au soir du 2 avril 2024 à celui que les Sénégalais auront décidé de confier leurs destinées pour les cinq prochaines années. C’est ainsi que nous observerons dans les heures suivantes la libération de plusieurs détenus considérés comme des prisonniers politiques. J’encourage le président Macky SALL à poursuivre dans ce sens, permettant de pacifier l’espace public et également aux familles et aux prisonniers de retrouver les siens. Dans la même veine, je me permets de rappeler au président Macky SALL ces paroles lorsqu’il était venu à Darou Mousty me présenter ses condoléances à l’occasion du décès de Serigne Cheikh Khady Mbacké mon défunt père. ” Président, vous êtes entré définitivement dans l’histoire du Sénégal et personne parmi les acteurs politiques présents, n’aura le brillant parcours que vous avez eu. Vous devez vous battre contre toutes sortes d’intérêts pour sauvegarder, d’abord votre image mais également le Sénégal”. Par ailleurs, toujours au nom de la démocratie et de la paix sociale, j’invite également Monsieur le Président de la République à avoir l’esprit de dépassement, de pardon et de se hisser au dessus de la mêlée en ouvrant ses portes à Ousmane SONKO ainsi qu’à tous les Sénégalais désireux comme lui, de continuer le Sénégal au firmament des démocraties exemplaires. Je prie Allah pour qu’il accorde au Sénégal la paix sociale, la concorde et la prospérité…