Afflux Continu de Migrants : 615 Migrants en Deux Jours, en Provenance du Sénégal
Publié le mardi 5 septembre 2023

© aDakar.com par BL

Accueil d`un groupe de 150 migrants irréguliers dont la pirogue a été interceptée

Dakar, le 26 août 2023 - Le ministre de l`Intérieur a été à l`accueil d`un groupe de 150 migrants irréguliers dont la pirogue a été arraisonnée par la Marine nationale sénégalaise.

L'afflux de migrants vers les côtes espagnoles en provenance du Sénégal se poursuit, avec 615 migrants comptabilisés en seulement deux jours. Après un record de 550 migrants arrivés le 4 septembre en une seule journée, de nouveaux convois semblent se préparer à débarquer.



La Directrice de l'ONG Caminando Frontera a récemment annoncé sur sa page Facebook l'arrivée d'une pirogue transportant 65 migrants en provenance du Sénégal sur l'île de Tenerife. Entre lundi et mardi matin, les secours espagnols ont recensé un total de 615 migrants originaires du Sénégal.



Cette situation met en évidence les défis persistants liés à la migration irrégulière en Méditerranée et souligne l'urgence d'une coopération internationale pour aborder cette question complexe et aider les migrants dans le besoin.



