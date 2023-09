Foot – Amical Sénégal-Algérie : 7 Lions ratent le premier galop - adakar.com

Ils étaient 18 joueurs présents, lors de la première séance d’entraînement des Lions, sur le 25 convoqués pour le match amical contre l’Algérie, le 12 septembre. A une semaine du match, l’inquiétude plane sur la présence du défenseur du Fc Lorient, Formose Mendy, victime d’une entorse de la cheville ce dimanche, en championnat.



Par Woury DIALLO – L’Equipe nationale a débuté hier sa préparation en direction du match amical contre l’Algérie, le 12 septembre prochain, au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une première séance marquée par la présence d’un bon nombre des 25 joueurs convoqués par le sélectionneur Aliou Cissé. Parmi eux, les nouveaux pensionnaires des championnats saoudien et qatari. C’est le cas du capitaine de l’équipe, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané ou encore Habib Diallo. D’autres évoluant en Europe, à l’image des «Anglais» Pape Matar Sarr, Nicolas Jackson, des «Français» Krépin Diatta, Ismail Jakobs ou encore Abdallah Ndour.

Sous une forte pluie et un ciel couvert, les 18 joueurs présents ont eu droit à une séance très relevée avec quelques footings, sous la supervision du préparateur physique, mais aussi, une opposition dans un espace très réduit où l’intensité dans le pressing était de rigueur.

Le reste du groupe était attendu dans la soirée d’hier. Parmi les absents d’hier, on peut citer Lamine Camara, Abdou Diallo, Boulaye Dia, Gana Guèye, Abdoulaye Seck, Mory Diaw ou encore Formose Mendy.



L’incertitude Formose Mendy

Concernant justement le défenseur de Lorient, en France, Formose Mendy, sa participation reste incertaine. Lors de sa deuxième titularisation d’affilée avec le Fc Lorient dimanche face au Havre, le nouveau défenseur central est sorti sur blessure à la pause. «C’est une entorse de la cheville suite à une réception», a commenté Régis Le Bris à l’issue de la rencontre. L’ex-Amiénois n’a pas pu continuer la partie. Une blessure qui pourrait donc le contraindre à déclarer forfait pour le match amical contre les Fennecs, le 12 septembre prochain. Même s’il reste encore du temps au joueur et au staff technique pour suivre l’évolution de la blessure, avant de prendre une décision quant à sa participation au match. Le staff technique devrait pouvoir donner quelques détails de l’état de santé du joueur à l’issue de la séance de cet après-midi, ouverte au public, comme hier, et où le sélectionneur devra faire le point sur la préparation.

