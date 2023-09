Émigration clandestine : 550 Sénégalais secourus aux îles Canaries - adakar.com

Émigration clandestine : 550 Sénégalais secourus aux îles Canaries Publié le mardi 5 septembre 2023

Que faire pour arrêter cette vague de départs de migrants sénégalais ? Hier, ils ont atteint sans doute un chiffre record : 550 migrants ont été secourus hier par la Gardia civile espagnole au niveau des eaux espagnoles, selon les médias espagnols. Chiffre record. Le premier convoi, qui avait à son bord 133 migrants, a été intercepté par les patrouilleurs espagnols puis conduits à Tenerife. Dans la même journée, une autre embarcation avec 164 personnes en provenance du Sénégal, a été débarquée à Grande Canarie. Puis, il y en a d’autres…

Aujourd’hui, il faut l’admettre : c’est une véritable crise migratoire : presque 3000. Selon le décompte du gouvernement des îles Canaries, 2692 personnes sont arrivées dans l’archipel espagnol pour le seul mois d’août 2023. Soit plus du double par rapport au même mois en 2022 (1075 personnes). Une augmentation «critique» selon les Ong qui craignent une saison automnale compliquée sans le concours de l’Etat. Selon le journal local espagnol La Voz de Tenerife, cité par Info migrants, la situation est même urgente : «les Ong travaillant dans la région avertissent que la situation est très préoccupante et qu’à l’heure actuelle, elles ne peuvent pas prédire l’ampleur de la crise qui débutera en septembre», peut-on lire dans l’article. Ce lundi 4 septembre, plus de 160 migrants ont été secourus au large de l’île de Grande Canarie.