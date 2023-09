Magal de Touba 2023 : plus de 5 millions de pèlerins - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Magal de Touba 2023 : plus de 5 millions de pèlerins Publié le mardi 5 septembre 2023 | Rewmi

© aDakar.com par SB

Maouloud 2019 - des milliers de pèlerins à Tivaouane

Tivaouane, le 9 novembre 2019 - Des centaines de milliers de pèlerins ont effectué le déplacement à Tivaouane pour célébrer le Maouloud, commémorant la naissance du prophète de l`Islam. Tweet

La 129e édition du grand Magal a connu une forte affluence. Selon Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaindé Fatma, plus de cinq millions de personnes ont pris part à ce grand événement religieux.



Plus de cinq millions de pèlerins et dix-sept délégations étrangères ont été accueillis à l’occasion de la célébration de la 129e édition du grand Magal.





« La présence de toutes ces familles religieuses, officiels et délégations qui nous viennent de pays différents témoigne de la dimension internationale du Magal, connu aujourd’hui à travers le monde », a souligné le président de la commission culture et communication du comité d’organisation du grand Magal, Serigne Abdoul Ahad Mbacké.



Selon lui, « le travail d’arrache-pied effectué par le comité d’organisation a permis dans l’ensemble d’assurer une bonne organisation de cette édition » du grand Magal.