Au Sénégal, le combat des femmes pour accéder à la terre Publié le mardi 5 septembre 2023

Les lois coutumières réservent aux hommes le privilège d’hériter des parcelles cultivables. Seulement 15% des femmes ont accès à la propriété.



À Dakar



Autour des pistes qui mènent au village de Mboulème, le maïs et le mil poussent sur le sol argileux. Des hommes munis de chevaux labourent la terre enfin humide. Pour les agriculteurs sénégalais, tout se joue pendant les mois d’hivernage, entre juillet et octobre. À la merci de la pluie, femmes et hommes travaillent alors sans relâche pour assurer leur récolte.



Pendant longtemps, Tening Sene a suivi les directives de son mari agriculteur. Chef de foyer, son époux empochait les gains et décidait de tout: quand planter, comment travailler la terre, quand récolter.