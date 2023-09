FOOTBALL-TRANSFERT / Nampalys Mendy signe un contrat de deux ans avec le RC Lens - adakar.com

FOOTBALL-TRANSFERT / Nampalys Mendy signe un contrat de deux ans avec le RC Lens Publié le mardi 5 septembre 2023

Le Racing Club de Lens (Ligue 1 française) a annoncé lundi avoir signé un contrat de deux ans avec l’international sénégalais de football Nampalys Mendy.



‘’Milieu défensif au vécu international et récupérateur à l’abattage important, Nampalys Mendy s’engage librement avec le Racing jusqu’en 2025’’, a écrit le club sur sa page Facebook.



L’ancien milieu de terrain de Leicester City était sans contrat depuis juin dernier, après sept ans passés avec le club anglais de Championship (deuxième division d’Angleterre).



Le joueur de 31 ans a passé avec succès sa visite médicale, lundi. Il a ensuite signé un contrat avec les Sang et Or.



Le Racing Club de Lens est en difficulté depuis le début de la saison à cause des départs de quelques-uns de ses cadres, dont l’Ivoirien Seko Fofana, parti en Arabie Saoudite (Al-Nassr), et le Camerounais Junior Onana, actuel joueur du Besiktas (Turquie).



Le club français a trois défaites et un match nul, en quatre journées de Ligue 1.



‘’Facilitateur de relances et joueur doté d’une bonne qualité de passe, Nampalys Mendy vient apporter son vécu et son leadership [au milieu de terrain] sang et or’’, écrit son nouveau club sur les réseaux sociaux.



Le champion d’Afrique en titre, avec le Sénégal, ne figure pas sur la liste des joueurs appelés par le sélectionneur national pour le match amical international à jouer contre l’Algérie, le 12 septembre, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.



Né à la Seyne-sur-Mer (France), le footballeur sénégalais est passé par l’AS Monaco (2010-2013) et l’OGC Nice (2013-2016), des clubs de Ligue 1 française.



