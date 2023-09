Le président Macky Sall a quitté Dakar pour Nairobi où se tient un Sommet africain sur le climat - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Le président Macky Sall a quitté Dakar pour Nairobi où se tient un Sommet africain sur le climat Publié le mardi 5 septembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par Dr

Le Président Macky Sall a quitté Dakar pour le Kenya

Tweet

Le président de la République, Macky Sall a quitté Dakar, ce lundi 4 septembre 2023, à destination de Nairobi, au Kenya.



Le chef de l'État s'est envolé depuis l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff. À son départ, le chef de l'État a été salué par plusieurs membres du gouvernement mais également par des autorités civiles et militaires.



Au Kenya, le président de la République va prendre part au Sommet africain sur le climat qui se tient jusqu'au 6 septembre 20023. Ce sommet d'importance est organisé en prélude à la tenue de la COP28 à Dubaï.



La cérémonie d'ouverture du premier sommet africain sur le climat a eu lieu, ce lundi, en présence du président du Kenya William Ruto. Dans la capitale kenyane, des centaines d'acteurs et parties prenantes se sont donnés deux jours pour discuter des effets du changement climatique et rechercher des solutions.



Après le Kenya, le chef de l'État se rendra en Tanzanie. À Dar-Es-Salam, le président Sall prendra part à un Sommet sur les systèmes alimentaires en Afrique les 7 et 8 septembre.



Le Forum sur les systèmes alimentaires en Afrique (ou AGRF) réunit les parties prenantes du secteur agricole pour qu'elles s'engagent en faveur de programmes, d'investissements et de politiques qui fassent progresser l'agriculture africaine.



Makhtar C.