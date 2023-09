Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun… Le monde des moulins sous pression - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun… Le monde des moulins sous pression Publié le lundi 4 septembre 2023 | Jeune Afrique

© Autre presse par DR

les moulins d`Afrique

Tweet

Entre difficultés d’approvisionnement dues à la guerre en Ukraine et concurrence accrue, le secteur meunier traverse une passe délicate, en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Il n’en demeure pas moins dynamique. Explications.



Une concurrence exacerbée, une transaction majeure en cours, des investissements pour augmenter la production ou diversifier l’activité… Les années et les crises se succèdent – la dernière étant due à la guerre en Ukraine, qui a engendré des difficultés d’approvisionnement en blé… Il n’empêche : le dynamisme de la minoterie sur le continent, notamment en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, est resté intact.

Commentaires