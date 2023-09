Le Groupe Futurs Médias en deuil : Fatou Kiné Dème tire sa révérence - adakar.com

Le Groupe Futurs Médias en deuil : Fatou Kiné Dème tire sa révérence Publié le lundi 4 septembre 2023

© Autre presse par DR

Fatou Kiné Dème, journaliste

La presse sénégalaise est en deuil. Le Groupe Futur Média (GFM) vient de perdre Fatou Kiné Dème. Notre consoeur a été rappelée à Dieu ce Lundi 04 Septembre 2023 ! Elle est décédée des suites d'une maladie.



La journaliste de la TFM, Fatou Kiné Dème, n’est plus ! Appréciée pour sa gaieté et ses grandes qualités humaines, elle a rendu l’âme, des suites d’une maladie. iGFM et le groupe Futurs Médias prient pour la défunte. Que firdaws soit sa demeure éternelle.