Nécrologie-Cinéma: Décès Tragique de l’Acteur Sénégalais Jean Paul D’Almeida - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Necrologie Article Necrologie Nécrologie-Cinéma: Décès Tragique de l’Acteur Sénégalais Jean Paul D’Almeida Publié le lundi 4 septembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par dr

Nécrologie : le cinéma sénégalais une fois de plus frappé par la faucheuse

Tweet

L’acteur sénégalais bien-aimé, Jean Paul D’Almeida, est décédé a-t-on appris ce lundi 4 septembre 2023, par plusieurs médias locaux sénégalais.



L’homme bien connu dans les séries sénégalaises a perdu la vie à la suite d’un accident tragique survenu il y a quelques jours.



Jean Paul D’Almeida, originaire de Dakar et issu d’une famille aux origines béninoises et bissau-guinéennes, était une figure emblématique du monde du cinéma et de la mode au Sénégal. Il a rapidement conquis les podiums en tant que mannequin talentueux.



Son engagement social était tout aussi notable, à travers son implication au sein de l’association "Acteurs Social," démontrant son dévouement envers des causes humanitaires.



Jean Paul a laissé une empreinte indélébile dans le paysage audiovisuel sénégalais en jouant dans plusieurs séries à succès, notamment en tenant des rôles principaux dans "Idoles" et "Yaay 2.0."



Sa disparition laisse un vide immense dans l’industrie du divertissement sénégalais, et il sera toujours rappelé pour son talent, son engagement social, et sa contribution au cinéma et à la mode au Sénégal.



H.B