Nécrologie : le cinéma sénégalais une fois de plus frappé par la faucheuse Publié le lundi 4 septembre 2023

Jean Paul d’Almeida n’est plus. L’acteur a tiré sa révérence ce lundi 04 Septembre 2023.



Le jeune acteur serait mort à la suite d’un accident survenu il y a quelque jour. De père d’origine béninoise et de mère Bissau- Guinéenne, jean Paul d’Almeida est né au Sénégal à Dakar où il a grandi et fait ses preuves dans la culture en qualité de mannequin puis acteur.







Il a joué dans différentes productions Sénégalaises notamment “Idoles” et “Yaay 2.0” où il a incarné les rôles principaux.



F.Y