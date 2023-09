Ousmane Sonko : Me Ciré Clédor évoque les principales raisons de la suspension de sa grève de la faim - adakar.com

Ousmane Sonko : Me Ciré Clédor évoque les principales raisons de la suspension de sa grève de la faim Publié le lundi 4 septembre 2023

L’opposant sénégalais, détenu depuis fin juillet sous divers chefs d’inculpation, a suspendu le 2 septembre sa grève de la faim entamée depuis plus d’un mois. Qu’est ce qui l’a amené à sortir de sa diète ? Me Ciré Clédor, son avocat, donne deux raisons. «Il y a des millions de personnes au Sénégal comme à travers le monde, qui s’inquiètent pour son état de santé. Il est normal qu’il soit sensible à cela et au moins qu’il leur permette de se soulager», a expliqué Me Ciré Clédor Ly, coordonnateur du pool des avocats de Ousmane Sonko. La seconde raison, c’est que cliniquement son état était sur le point d’être irréversible avec des séquelles qu’il pourrait trainer toute sa vie. Or, il n’a jamais été dans une lancée, ni dans un état suicidaire. C’était simplement un acte militant», ajoute la robe noire. Ousmane Sonko a-t-il posé des conditions pour arrêter la grève de la faim : «Aujourd’hui il est manifeste que s’il a entamé cette grève avec un acte militant, la condition posée c’est qu’il soit libéré. Et dans notre législation et notre système juridique il existe des mécanismes qui permettent de le libérer, à l’instant même où je vous parle il peut être libéré sans que je ne sois informé», a indiqué l’avocat.