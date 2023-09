SENEGAL-RELIGION-SECURITE / Plus de 3700 gendarmes déployés pour les besoins du Magal - adakar.com

SENEGAL-RELIGION-SECURITE / Plus de 3700 gendarmes déployés pour les besoins du Magal
Publié le lundi 4 septembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Au total, 3707 gendarmes ont été déployés pour assurer la sécurité des personnes et des biens à l’occasion de la 129e édition du grand Magal de Touba prévue lundi, a appris l’APS, auprès de la division communication et relations publiques de la gendarmerie (Divcom).



»A l’image des années passées, la gendarmerie a déployé des moyens humains et logistiques importants pour participer à la sécurité des personnes et de leurs biens surtout pour lutter contre l’insécurité routière qui est souvent source d’accidents graves’’, li-t-on dans un communiqué parvenu à l’APS.



Ce dispositif est composé d’un effectif global de 3707 gendarmes, 150 véhicules, 80 motocyclistes, 03 ambulances médicalisées, indique la même source.



A cela s’ajoutent »plusieurs engins de levage et 08 drones pour la couverture sécuritaire de la ville sainte ainsi que la surveillance et le contrôle des axes routiers qui y mènent ».



Ces axes concernent notamment les Autoroutes de l’Avenir et Ila Touba, la voie ferroviaire, ainsi que les routes nationales, précise-t-elle.



Dans la même dynamique, »les autres légions de gendarmerie sont également engagées dans leurs circonscriptions respectives pour garantir la viabilité et la sécurité des voies de », selon la Divcom.



MK/OID