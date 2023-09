Recherche aurifère : Le canadien Thor annonce des résultats prometteurs au Sénégal - adakar.com

Recherche aurifère : Le canadien Thor annonce des résultats prometteurs au Sénégal
Publié le lundi 4 septembre 2023

© Agence de Presse Africaine

Thor Explorations Ltd (Thor), une société minière canadienne qui explore et développe des mines en Afrique de l'Ouest, a annoncé avoir trouvé des zones riches en or sur son projet Douta au Sénégal. Le projet Douta comprend le gisement d'or de Makosa, qui contient actuellement environ 1,78 million d'onces d'or, soit 50,46 tonnes d'or.

La société aurifère a réalisé un programme de forage pour mieux comprendre la quantité d'or présente dans le gisement et pour obtenir des échantillons pour des tests. Thor Explorations Ltd a également révélé avoir découvert un nouveau site riche en or, Makosa Est.

“Nous sommes heureux d'annoncer des résultats de forage encourageants sur le projet Douta de Thor au Sénégal. Le but principal du forage a été de faire avancer le projet vers le développement en améliorant notre compréhension de la quantité d'or présente et en commençant des tests pour trouver le meilleur moyen d'extraire l'or”, a expliqué Segun Lawson, président-directeur général de Thor Explorations Ltd.

La société canadienne prévoit de mettre à jour son estimation de la quantité d'or présente et de réaliser une étude pour évaluer la faisabilité du projet. Thor Explorations Ltd compte également développer le nouveau site Makosa Est avec pour objectif de mettre en production sa deuxième mine d'or au Sénégal.

C'est en 2021 que Thor se lance sur le continent avec la production de sa première mine d'or au Nigéria. La société semble vouloir répéter cette performance au Sénégal, comme le montre le programme intensif d'exploration qu'elle a lancé. En 2022, elle lance les travaux de forage sur son projet aurifère Douta au Sénégal. Le but était de mieux connaître la quantité d'or présente dans le gisement et d'obtenir des échantillons pour des tests. Cela a finalement conduit à la découverte du nouveau site riche en or, Makosa Est.

Jean-Marc Gogbeu