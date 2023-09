« Pourquoi le choix doit se faire entre DIONNE ET BA » (MOUBARACK LO) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique « Pourquoi le choix doit se faire entre DIONNE ET BA » (MOUBARACK LO) Publié le lundi 4 septembre 2023 | emediasn

© Autre presse par DR

« Pourquoi le choix doit se faire entre DIONNE ET BA » (MOUBARACK LO)

Tweet

Les autres apprécieront. Sur la liste d’une dizaine de potentiels candidats de la coalition Benno Bokk Yakaar, Moubarack Lô retient deux noms : celui de l’ancien Premier ministre du 6 juillet 2014 au 14 mai 2019, et l’actuel chef du gouvernement nommé le 17 septembre 2022, dix mois après le rétablissement de la fonction.



“Les deux candidats les plus sérieux, c’est Amadou Ba et Boun Abdallah Dionne”, a estimé le directeur général du Bureau de prospective économique logé à la Primature. “Ami aux deux”, il souhaite que “le meilleur gagne.”