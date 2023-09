Candidat de Benno bokk yaakaar en 2024 : «Actions républicaines» vote Amadou Ba - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Candidat de Benno bokk yaakaar en 2024 : «Actions républicaines» vote Amadou Ba Publié le lundi 4 septembre 2023 | Le Quotidien

© Autre presse par DR

Amadou Ba, premier ministre du Sénégal

Tweet

Benno bokk yaakaar (Bby) n’a toujours pas de candidat pour le scrutin présidentiel de 2024. En attendant la fumée blanche, «Actions républicaines» (Ar), une plateforme regroupant des jeunes de l’Apr pour vulgariser les réalisations du régime en place, a dressé le profil de la personne la plus à même d’assurer une victoire à Bby. «Il doit être un commis de l’Etat, économiste, et surtout il doit continuer le Pse», indiquent les responsables de cette entité. D’après Almarème Faye, le chargé de la communication d’«Actions républicaines», cette personne, c’est Amadou Ba. «En attendant la décision du Président Macky Sall sur le choix du candidat, que nous accepterons sans demi-mesure, en militants disciplinés, il nous paraît aussi raisonnable d’affirmer notre volonté de voir l’actuel Premier Ministre, M. Amadou Ba, prendre le relais afin de consolider les acquis et garantir la stabilité. Aux grands défis et grandes missions, des hommes à la hauteur», a-t-il dit hier lors d’une conférence de presse. La plateforme n’a pas manqué de commenter l’actualité nationale. Pour Ar, le Sénégal est à la croisée des chemins car «populisme, désinformation, manipulation, propagande, tous les vices des sociétés plurielles, sont venus se greffer à notre modèle démocratique». Fort de ce constat, Ar estime que «le terrorisme intellectuel et la peur d’être chahuté ou mis au banc des accusés, par des meutes d’insulteurs, ont poussé beaucoup à battre en retraite. En agissant ainsi, l’espace public a été envahi par ce qu’il y a de pire. Des gens qui se disent enfants du Sénégal et qui font tout pour le détruire».

Face à cela, la plateforme entend s’ériger en vigie citoyenne, en défenseur inconditionnel de la République et de ses institutions, en promoteur de la liberté des idées et opinions, en combattant infatigable de la vérité. Pour Almarème Faye, le retour aux valeurs doit être de mise. Une action de sensibilisation doit être accentuée. «Il est crucial, pour nous, de préserver et vulgariser l’héritage nourri de contributions riches et variées de femmes et d’hommes ayant chacun fait don de soi, avec générosité et abnégation, pour promouvoir un idéal de paix et de cohésion entre l’ensemble des citoyens», a-t-il ajouté. Car, «pour développer le Sénégal, il est important d’avoir une attitude positive et croire en la capacité du pays à progresser et réaliser ses objectifs de développement. Cela signifie avoir une vision claire, une stratégie solide pour atteindre ces objectifs, et travailler de manière déterminée et proactive pour les réaliser. La continuité du Pse est d’une nécessité vitale pour un Sénégal développé, résilient, inclusif, fort et prospère».

Par ailleurs, M. Faye a répondu aux Sénégalais qui rêvent de voir l’Armée prendre le pouvoir. «Le Sénégal n’est pas le Mali, le Niger, la Centrafrique ou le Gabon. Les conditions qui ont poussé les militaires à opérer des coups d’Etat n’existent pas ici. Nous avons une Armée républicaine et bien formée. Ceux qui font des trolls pour pousser notre Armée dans ce sens ne connaissent pas la typologie sociale du pays. En plus, ils ont commencé à suivre la politique après 1995. Le Sénégal a toujours connu des tensions politiques, mais cela n’a jamais dépassé ce cadre», a-t-il expliqué.