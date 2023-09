Le candidat de Benno connu samedi prochain : Macky remet à 9 - adakar.com

Le leader de la Coalition Benno a pris tout son temps avant de faire connaître le choix du candidat à la magistrature suprême. Finalement, comme il en a pris l’habitude, Macky Sall fera son annonce au retour de la célébration du Magal, le samedi 9 septembre. Il va dans la foulée, procéder à un léger remaniement du gouvernement, avant de s’envoler pour les Etats-Unis.



Par Mohamed GUEYE – Avant d’annoncer sa volonté de ne pas se représenter à un troisième mandat, le Président Macky Sall avait laissé les Sénégalais digérer leur mouton de Tabaski en préalable à la bombe qu’il leur avait préparée. Si l’on en juge par les effets que cette nouvelle avait produits, on peut comprendre qu’il veuille la reproduire en ce qui concerne l’autre suspense dans lequel il tient toute la population.



Le Quotidien a appris que le leader de la Coalition Benno bokk yaakaar a déjà fini de faire son choix quant au candidat qu’il va proposer à ses partisans en vue de la prochaine élection. Il le fera savoir dans une semaine, le temps de laisser aux pèlerins, Mourides et non Mourides (le Magal de Touba étant devenu avec les années, une célébration des plus œcuméniques dans laquelle semblent se retrouver différentes représentations de Sénégalais), le temps de revenir de leur célébration à la capitale du Mouridisme.



Macky Sall choisira probablement une réunion des instances supérieures de sa coalition pour donner la primeur de son choix. Ce sera probablement aussi l’occasion pour lui, ce samedi 9 septembre, de rappeler à ses camarades, la nécessité de présenter un front uni en vue de la prochaine Présidentielle, car, ne cesse-t-il de le dire, ce n’est que dans l’unité que Benno pourra avoir la chance de remporter la Présidentielle. Donc, les multiples candidats autoproclamés, qui ne cessent de se faire connaître, devraient, une fois le choix du Président connu, se ranger derrière le champion désigné de la coalition. On a vu certains proclamer à travers les médias, qu’ils n’entendaient se ranger derrière personne, parce qu’estimant qu’ils étaient les meilleurs. Ce sera le moment de voir s’ils ont la maturité de ravaler leur fierté pour accepter de battre campagne au nom de celui qui sera soutenu par le leader de la coalition, et qui, en théorie, aura plus de chances de pouvoir l’emporter.



Une fois cette mission accomplie, le président de la République va, selon les informations recueillies de sources sûres, opérer un mini-remaniement de son gouvernement. Sans doute le dernier de sa mandature. Et certainement dans l’idée d’imprimer plus d’efficacité à l’action du gouvernement. N’oublions pas que, depuis le départ des ministres de Rewmi de l’attelage gouvernemental, le Premier ministre Amadou Ba a été obligé de prendre en charge les missions qui leur avaient été assignées, à savoir le département des Sports et celui de l’Elevage. Mais rien ne dit que le réaménagement que compte opérer le chef de l’Etat portera sur ces deux ministères en question. Pour le moment, seul l’intéressé est en mesure de le dire.



Quoi qu’il en soit, comme pour boucler son agenda de cette période, le Président se rendra à New York, pour assister à l’Assemblée générale des Nations unies, comme il a l’habitude de le faire depuis son arrivée aux affaires.